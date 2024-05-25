新品　Alina ベロアバイカラースツール　アイボリー/グレージュ

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■商品についてエレガントで大人可愛い『Alina(アリナ)』ベロアバイカラースツール【完成品】【梱包サイズ】37cm×37cm×44cm【梱包重量】約4.2kg【商品重量】約3.7kg【耐荷重】約115kg※組み立て不要。■サイズ・規格幅35cm×奥行35cm×高さ41cm側生地:ポリエステル100%構造部材:積層合板クッション部:ウレタンフォーム金属部:スチール(メッキ塗装)【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※北海道・沖縄県・離島への発送は行なっておりませんのでご購入の際にはくれぐれもご注意下さい。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。