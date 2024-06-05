GMGH220A○domani / ドマーニ シングルソファ 1人掛けソファ ラ

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GMGH220A○domani/ドマーニシングルソファ1人掛けソファラウンジチェア本革クラシックヴィンテージモダンカリモク最高峰□□商品説明□□カリモク家具の中でも最高峰ブランドに位置する「domani（ドマーニ）」。ドマーニのこだわりは新しくも普遍性を持ったスタイルの追求。イタリア語で「明日」を意味するドマーニは様式歴史が語る美学に学びつつも、明日を見据えた新たなる意匠を今なお探し続けています。時代に迎合しない美意識で仕上げた、揺るぎないデザインこそがいつの時代にも受け継がれる家具であるとドマーニは確信しています。約:実寸サイズ（mm）w640×d730×h850×sh470※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【C】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Cランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい