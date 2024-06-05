コーデュロイ ソファー パイプ ヴィンテージ

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商品詳細
フランスから仕入れたコーデュロイのメタルパイプのソファーです。経年劣化による生地の擦れ、ほつれなどあります。またパイプとの縫製部分に色移りや補強後もあります。見て頂かないと不安な部分もありますがメルカリで出す分お安くしてますのでヴィンテージに理解のある方限定でお願い致します。コーデュロイの生地ですので光の加減、カメラの角度で色が変わって見える箇所があります。必ず詳細画像参照ください。サイズは大人2人用です。発送前にレイコップで除菌清掃しておきます。宜しくお願い致します。テイスト···カントリー調、コースタル・海岸風、ナチュラル、ミッドセンチュリー、モダン、レトロ・ミッドセンチュリー、西海岸・マリン風、北欧カラー···ブラウン主な張り地···布・ファブリック
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