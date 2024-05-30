匠工芸PARRTOCHAIR　パロットチェア　ダークグリーン

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商品詳細
【新品・未使用】ホワイトアッシュ材 ウレタンクリア塗装張地F2色:ダークグリーン新居用に購入しましたがカウンターの高さを変更したためにサイズが合わなくなってしまったので出品しました。梱包開けてしまいましたが、新品未使用です。楽天で44550円で購入しました。特徴···完成品、フットレストあり、座面高さ調整可主な素材···木張り地の素材···ウルトラスエード#イス#ダイニングチェア
http://narcologia.ru/goods/insignificant412782.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate703548.html
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受注生産 匠工芸 パロットチェア PARROT CHAIR-plywood
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PARROT CHAIR
受注生産 匠工芸 パロットチェア PARROT CHAIR | 新着 | plywood ...
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パロットチェア - 匠工芸 -
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匠工芸のパロットチェアに一目惚れして購入してみた - 椅子の店
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受注生産 匠工芸 パロットチェア PARROT CHAIR-plywood
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パロットチェア - 匠工芸 -
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