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- 未使用 ノリタケ キューティーローズ bone china カップ\u0026ソーサー2客
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商品詳細
バラ売り、お値下げはご容赦ください。ノリタケのキューティーローズ、bonechinaのカップ\u0026ソーサー2客セット自宅保管の未使用品です。箱はございませんが別のリサイクル箱を使わせていただきます。ご理解の上、ご購入ください。少しでも気になる方はご購入をお控えください。キューティーローズシリーズは廃盤品となっております。お好きな方、いかがでしょう？サイズカップ直径 約10cm高さ 約4.2cmソーサー直径 約14cmその他、私の出品している食器はこちらです。↓#REDBERRYの食器Kティーカップ日本製小花花柄
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