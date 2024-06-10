カリモク2人掛けソファ

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来月から忙しくなるので思い切って10000円お値下げ致しました。宜しくお願い致します。1年半ぐらい前に東京インテリア家具で購入しました。3人掛けをダイニングで使用して2人掛けは仏壇の部屋でカバーを掛けて置きっぱなしで結局使用しないので売ります。前のソファーセットの買い替えの為にセットで購入してしまいましたがよくよく考えたら購入しなくてよかったです。こちら257000円＋税でした。ソファの硬さは普通です。座ると背筋がピンと伸びとても気持ちがよいです。下の木の部分の色はこげ茶です。karimoku(カリモク家具)商品名 ZT73本革2人掛けソファサイズ 幅/170×奥行/93×高さ/92 座面高/40cm 本革を使用したシンプルで上品、シート部分はゆったりとしており、コンパクトでありながら快適な空間を演出します。カバーもおまけでおつけします。