◇unico◇ウニコ◇EVA◇2シーターソファ◇大阪兵庫京都奈良滋賀和歌山 ...

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ご覧頂きまして有難う御座います。大阪市内より自社配送にて関西（大阪/兵庫/京都/奈良/滋賀/和歌山）で家具家電の【配達と設置】を行っています。※関西以外への配達は送料が別途かかりますので、購入前にお問い合わせ下さい。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■【素敵な家具家電をもっと身近に】をテーマに輝く〚Bright〛新生活をサポートするリユースセレクトショップです。#ブライトの商品一覧●最短当日配送～引っ越しに合わせた1か月前予約まで可能■■■■■■■■■■■■■■■■■■■【詳細】●ブランド：unico●型番：EVAsofa●幅122x高さ84x奥行き82cm【状態】unicoの2シーターソファです。スウェット生地で感触の良い肌触りのソファです。目立ったシミ、へたりは無く比較的美品です。※お気軽に在庫確認願います。◆送料無料範囲◆大阪市、神戸市、堺市、豊中市、吹田市、摂津市、箕面市、茨木市、守口市、門真市、池田市、東大阪市、大東市、八尾市、松原市、伊丹市、尼崎市、西宮市、宝塚市、芦屋市、川西市無料【有料例】柏原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、四条畷市、枚方市、高槻市、交野市＋1000円泉佐野市、岸和田、河内長野市、和泉市、貝塚市、泉南市＋2000円奈良市、橿原市、京都市、明石市＋3000円姫路市、大津市、和歌山市＋5000円