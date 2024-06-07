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- 70B ソファ 1人掛け
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商品詳細
テイスト···アンティーク・クラシックカラー···ブラウン、ワインレッド京都のアンティーク家具屋さんで購入しました。5、6万でした。横幅85奥行き98高さ92アンティーク ヴィンテージ ビンテージソファ アンティークソファ
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