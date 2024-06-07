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70B ソファ　1人掛け
商品番号 J96528007994
商品名

70B ソファ　1人掛け
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···アンティーク・クラシックカラー···ブラウン、ワインレッド京都のアンティーク家具屋さんで購入しました。5、6万でした。横幅85奥行き98高さ92アンティーク　ヴィンテージ　ビンテージソファ　アンティークソファ
http://narcologia.ru/goods/injure606767.html
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