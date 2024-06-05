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ノリタケ　クラフトーン　 カップ\u0026ソーサーセット 送料込価格ご自宅まで！
商品番号 X94218594916
商品名

ノリタケ　クラフトーン　 カップ\u0026ソーサーセット 送料込価格ご自宅まで！
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NORITAKE　CRAFTONEWOODFIELD　ノリタケ　クラフトーン　カップ\u0026ソーサーセット送料込価格ご自宅まで！希少ノリタケクラフト―ン根強い人気のカップ\u0026ソーサー木立柄ですカップの内側にも柄がある逸品ですサイズカップ高さ5.6cm　直径9cm　ソーサー直径14.3cm程　2セット#古道具#レトロ#ブロカント#昭和レトロ#ビンテージ古道具のある暮らし古民家カフェ雑貨ディスプレイ古民家カフェアンティークヴィンテージ古道具ブロカントかご
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