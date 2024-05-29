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- Fire King KIMBERLY ファイヤーキング キンバリー 1960年代
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商品詳細
ファイヤーキングのキンバリーシリーズのブルーになります。刻印：ANCHORHOCKING//Fire-King/OVEN-PROOF/MADEINU.S.A.製造年代：1960年代後半-1976年サイズ：直径7.8cm 高さ9.2cmヴィンテージ品なので多少使用感はございますが、状態は良いと思います。
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