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Fire King KIMBERLY ファイヤーキング　キンバリー　1960年代
商品番号 G60513918730
商品名

Fire King KIMBERLY ファイヤーキング　キンバリー　1960年代
ブランド名 ファイヤーキング
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイヤーキングのキンバリーシリーズのブルーになります。刻印：ANCHORHOCKING//Fire-King/OVEN-PROOF/MADEINU.S.A.製造年代：1960年代後半-1976年サイズ：直径7.8cm　高さ9.2cmヴィンテージ品なので多少使用感はございますが、状態は良いと思います。
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