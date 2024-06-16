ノリタケ　ティーポット

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商品詳細
春らしい小花のノリタケのポットです。￼開封して飾ってあった未使用品です。よく見ると、細かいスレ傷等あるかもしれません。口径外側、115ミリ￼￼口から取手まで約230ミリ胴体の幅約120ミリ蓋なし高さ150ミリ蓋を閉めて約200ミリ
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