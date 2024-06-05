◆美品◆シンプルモダン　ラウンドスツール　北欧スタイル　オットマン　合皮レザー

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上質な張地を使用したモダンな円形スツールになります。メーカー等の詳細は不明ですが、アルペールやフォスカリーニ、ADコアなどと一緒に企業で使用されていたお品で、落ち着きあるダークブラウンカラーのクッションはマーブル調のビニールレザー張りでアルミ脚も使われていて成形も大変綺麗で、クオリティの高い高級感溢れる逸品となっています。◇サイズφ800、H360mm多少の誤差はご容赦ください◇コンディション特筆するような目立つ傷、汚れ等なく全体的に綺麗で良いコンディションのお品です。多少の擦れ程度はお許しください。シンプルなデザインでどんなインテリアとも調和し、使いやすいアイテムです。リビングやダイニング、ベッドルームなど様々なシーンにて是非ご活用ください。※細かな点を気にされる方はお控えください。オットマン椅子チェアクッションスツールフクライタリア系北欧系ミッドセンチュリーアクタスコンランヤマギワ丸スツールパフグッドデザイン