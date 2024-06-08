中国宜興 食器 茶器 中國茶器 急须 紫砂茶壷 宜興製 手描 手彫 手作 絵刻

中國江蘇省宜興市の紫砂急須ご観覧ありがとうございます即購入OK在庫ございますので、即購入いいですよ【容量】:150cc状態：新品未使用外箱あり、中国に行ってお茶屋さんにいけば北京でも上海でもすぐに見つかる紫砂の茶器。中国で最も有名な陶器です。その歴史は宋代に遡り、明代には宜興窯の名は広く知られるようになります。その特長は主に、１．雑味を吸着し、茶の味を引き立てる２．保温性が高く、湯を入れて触っても熱くない３．長く使うと味が出る。養壺という言葉がありますが、長く使うと表面に独特の光沢が出て美しい姿となります。また、内側も茶の成分を吸収し茶の香りを強める。などが挙げられます。輸送中に破損した場合です全額返金いたしますのでご安心ください検索用で#茶道具#茶道#中国茶茶器#台湾茶#泡茶#日本茶#煎茶#抹茶#煎茶#紅茶#中国茶器#茶器#中国工芸#中国美術#中国古玩#中国土産#台湾土産#香港土産#中華茶器#中華食器#中華皿#中華碗#柿右衛門#今右衛門#源右衛門#鍋島#色鍋島#深川製磁#香蘭社#九谷焼伊#万里焼#景德镇#明代#茶器#中国宜興製#乾隆年製#大明成化年製#中国食器#茶器#景徳鎮#食器#茶具#茶碗#急須



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