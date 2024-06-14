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商品詳細
景徳鎮の白磁に花模様の入ったきれいな蓋碗です。茶托から蓋のトップまでの高さ約8cm口径約9cm茶托部分が深いので碗をのせた時少し不安定な感じがしますが、使用に問題はないと思います。#中国茶器#蓋碗#景徳鎮
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