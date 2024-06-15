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- 送料込/ アンティーク 翡翠色のグラス
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商品詳細
アンティークのグラスになります。なかなか見かけない雰囲気で良い佇まいをしています。こちらは小ぶりなうえに作りもシャープなので、手取りは軽くリキュールや日本酒にぴったりかと思います。※購入後は未使用。手放すつもりはなかったのですが、引っ越しに伴い泣く泣く出品いたします。どなたかのお役に立てますと幸いです。サイズ：φ7h10.8材質：ガラス●恐れ入りますが、すべての出品物に関しまして値引き交渉には応じ兼ねます。●2点以上の商品をまとめてご購入の際は気持ち程度ですが送料分のお値引きをさせていただいています。コメントへお気軽にご連絡くださいませ。●キャンセル、返品は一切受け付けいたしませんので、気になる点がございましたらご購入前にコメントにてご確認をお願いいたします。●品物の色合い等が多少異なる場合がありますが、ご了承ください。●画像をご確認いただきプロフィール必読でご購入よろしくお願いします。カクテルグラスワイングラスヴィンテージ
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