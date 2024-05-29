ハンドメイド　ディスプレイ　ステップラダー

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アイアンと古材を使って作っています。スツールとしても簡易的にステップとしても使用でき、キッチン周りに置いておくと大変便利です。高さ60センチ横幅35センチ奥行き30センチ(広い所で)ステップ高さ20センチ※60〜70キロの人が座ったり、登ったり使用しても問題ありませんでしたが、基本的にはディスプレイ用のステップとして御使用下さい。※ハンドメイド品に御理解頂ける方のご購入をお勧め致します。