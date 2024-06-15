【真作】伊瀬紫雲/渓谷舟行図/山水図/掛軸/名家伝来/AC-781

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【真作】【参考】伊瀬紫雲（1919-1998）国際京美会副会長、西宮新日本画美術協会会員【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は薄汚れ、多少の折れ、巻きシワあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 190㎝×幅 54㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。