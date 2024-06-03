[期間限定値下げ]深川製磁　楕円深皿　もみじ柄

ご覧いただきありがとうございます。深川製磁アンティーク紅葉柄サイズおおよそ横 26cm縦 19.5cm高さ 5.5cm底横 16.5cm底縦 11cm古い深川製磁★富士山と流水の刻印のみです。「フカガワブルー」と呼ばれる独自の藍色のグラデーションの染付で世界的に有名な深川製磁です。そのブルーで富士山が描かれています。お菓子など入れる器としていかがでしょうか。古い深川製磁の製品には、「富士山」と「流水」を組み合わせたマークのみがバックスタンプとして使用されています。元箱はありません。焼きの時の元々のキズ？のようなものはありますが(写真3枚目)、カケなどないきれいなお品だとおもいます。アンティークですので神経質な方はご遠慮ください。また長期自宅保管の為、未使用に近いとしています。神経質な方はご遠慮ください。



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