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[期間限定値下げ]深川製磁　楕円深皿　もみじ柄
商品番号 M11632878574
商品名

[期間限定値下げ]深川製磁　楕円深皿　もみじ柄
ブランド名 深川製磁
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。深川製磁アンティーク紅葉柄サイズおおよそ横　26cm縦　19.5cm高さ　5.5cm底横　16.5cm底縦　11cm古い深川製磁★富士山と流水の刻印のみです。「フカガワブルー」と呼ばれる独自の藍色のグラデーションの染付で世界的に有名な深川製磁です。そのブルーで富士山が描かれています。お菓子など入れる器としていかがでしょうか。古い深川製磁の製品には、「富士山」と「流水」を組み合わせたマークのみがバックスタンプとして使用されています。元箱はありません。焼きの時の元々のキズ？のようなものはありますが(写真3枚目)、カケなどないきれいなお品だとおもいます。アンティークですので神経質な方はご遠慮ください。また長期自宅保管の為、未使用に近いとしています。神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/Taipei456671.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant365182.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper739409.html

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