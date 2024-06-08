ウクライナ雑貨☆起き上がりこぼし♪H14cm エレナ作 マトリョーシカ リダ工房

リダ工房で活躍されたウクライナ在住のマトリョーシカ作家エレナ・シャポバロワさんの起き上がりこぼし「Arinushka\u0026Alyonushka(アリヌシュカとアリョヌシュカ)」です。揺らすとカランコロンと優しい音を奏でます。(2019年制作)まるで写真でも見ているかのような表情の子供たちと傍らで眠っている子猫や可愛らしいぬいぐるみ。粉雪が舞う中、暖かそうなミトンやランプなど細部に至るまで繊細なタッチで描かれたとても素敵なクリスマスシーズンにピッタリの作品です♪底にはアーティストのサインがあります。商品は新品で良好な状態です。＊サイズ…高さ約14.0cm＊仕様…ニス仕上げなし＊素材…木製【ウクライナ製】



ウクライナ雑貨☆起き上がりこぼし♪H14cm エレナ作 マトリョーシカ ...



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ウクライナ雑貨☆クリスマス 起き上がりこぼし♪H14cm エレナ作 ...



ウクライナ雑貨 起き上がりこぼしエレナ マトリョーシカ リダ工房



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