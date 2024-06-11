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商品詳細
最新作のグリーンムーンストーン龍亀です。新作のマダガスカル産グリーンムーンストーン龍亀になります。小さめの龍亀ですがシラーも凄く綺麗にでてます写真では伝わらなくてごめんなさい。(T^T)龍亀の大きさ横約44ミリ長さ約54ミリ厚さ約32ミリお得な同梱割り引きありますので宜しくお願いします。#グリーンムーンストーン#ムーンストーン#龍亀#マダガスカル産
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http://narcologia.ru/goods/contemplate382077.html
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グリーンムーンストーン 龍亀-eastgate.mk
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置物 龍亀 ロングイ元宝 カラー無し(透明) クリスタル 風水 開運 幸福 幸運 金運 運気上昇 彫り物 品番： 13343