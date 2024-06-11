最新作のグリーンムーンストーン龍亀です。新作のマダガスカル産グリーンムーンストーン龍亀になります。小さめの龍亀ですがシラーも凄く綺麗にでてます写真では伝わらなくてごめんなさい。(T^T)龍亀の大きさ横約44ミリ長さ約54ミリ厚さ約32ミリお得な同梱割り引きありますので宜しくお願いします。#グリーンムーンストーン#ムーンストーン#龍亀#マダガスカル産



グリーンムーンストーン 龍亀-eastgate.mk



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