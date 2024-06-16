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商品詳細
SCHYBERGWoodenart製木製置物です。サイズ:高さ約41cmMadeinDenmark製！KnudAlbertを彷彿とさせる曲線を見事に表現した秀逸な逸品です！とてもかっこいいデザインです！程度も普通にきれいな中古品です。KnudAlbertスタイルデンマーク北欧検ハンスボーリンカイボイスン
http://narcologia.ru/goods/perforce394465.html
http://narcologia.ru/goods/encourage363772.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless843159.html
ビンテージ SCYHBERG Denmark 木製 置物 スカルプチャー - 置物
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