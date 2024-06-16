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ビンテージ SCYHBERG Denmark 木製 置物 スカルプチャー
商品番号 L61696509182
商品名

ビンテージ SCYHBERG Denmark 木製 置物 スカルプチャー
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 16,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SCHYBERGWoodenart製木製置物です。サイズ:高さ約41cmMadeinDenmark製！KnudAlbertを彷彿とさせる曲線を見事に表現した秀逸な逸品です！とてもかっこいいデザインです！程度も普通にきれいな中古品です。KnudAlbertスタイルデンマーク北欧検ハンスボーリンカイボイスン
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