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クラリネット ニッカン YCL-33品
商品番号 D83594793420
商品名

クラリネット ニッカン YCL-33品
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,799 円
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商品詳細

種類···クラリネットレベル···初心者ニッカンクラリネットYCL-33中古品バレルノブレ製全体的出に音は出ます。楽器が古く使用していない期間も長くジョイント部が痩せています。使用時の木の膨張を考えてシールテープ(水道テープ)で補強しています。長く使用する際はコルク交換をおすすめします。キィは上下管共に剥がれが多いです。
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