【希少】ele-aco EA-15Aエレアコ用ギターアンプ Takamine監修

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2023年最新】ele aco アンプの人気アイテム - メルカリ

#楽器関連の出品はこちらこちらはTakamineが監修したエレアコ用ギターアンプ、ele-acoの「EA-15A」です。20年ほど前に宅録とかではなく、エレアコをアンプに通して音を出したいって理由だけで購入し、数回家で使っただけで、それ以来使用してません。アンプ自体の音出し、フォーン端子からの音出し確認し、電源を切った時に変な音が出ましたがガリはありませんでした。素人の保管(購入当時は中学生か高校生)のためか、購入当時からの物かは分かりませんが、いくつか外観で気になる点は写真に載せておきましたのでご確認をお願い致します。正面の金属のロゴのプレートの右下に少し青サビとくすみ、アンプの側面と底面にクロスの剥がれ、持ち手の金具の片方に傷、角の保護具に少し浮き、1mmもない小さな白い点がアンプ全体に数ヶ所あります。サイズは36×26×20.5(cm)で、そこまで大きくないのでこのアンプで音を出すとかではなく、インテリアとして置いても良いと思います。インプットはピエゾPU用が2点(INPUT1がプリアンプなしのエレアコ用、INPUT2がプリアンプありのエレアコ用)と、マグネティックPU用が1点の合計3点あり、全ての端子にインプットすると３つの楽器の音をこの1台のアンプから音を出せます。エレアコ用アンプという事でクセがほとんどないので、クリーントーン重視のエレキギタリストの方も使えると思います。また、こちらに付いてるリバーブはスプリングリバーブらしくアナログの自然なリバーブで気持ちが良いと感じられると思います。(アンプに振動を与えるとスプリングの共振音がします。)説明書はなく箱はあるので、箱に直接送り状を貼らさせていただきます。使用頻度は少ないですが中古品のため、神経質な方はご購入を控えてください。他のフリマアプリでも同時出品しており、早くご購入していただいた方を優先いたしますので、ご了承ください。取り置きはお断りさせていただいております。#ギター#アコギ#エレアコ#ギターアンプ#エレアコ用#エレアコ用アンプ#スプリングリバーブ#タカミネ#Takamine