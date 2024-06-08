無地 180×200cm ソファーカバー ベッドカバー 綿100％ フリンジ付け

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★ご来店いただいて誠にありがとうございます。沖縄への発送が高いですから、１8００円の送料が必要です。ご了承ください。他の色とサイズが希望なら、コメントでください。サイズ:110x160cm;130x180cm;180x150cm;180x180cm;180x200cm;180x220cm;180x240cm;180x260cm;180x280cm;180x300cm;180x350cm;180x380cm;180x420cm★【防塵、防汚れ】ソファーに掛けたり、ソファーの防塵、防汚れ作用を発揮します。カバーが汚れになったら、あらってからきれいになり、長期間使えます。四季通用できるマルチカバーです！★【滑り止め、水洗える】綿素材で出来上がり、ずれにくいで、使い便利です！手洗いも洗濯機で洗ってもいいで、四季通用できるのソファカバーです！洗濯機で洗う時には、柔らかい程度の洗いを選択してください。★【優しい肌ざわり】タオルような肌触りで一年中心地良い使用感を味わえます。ポコポコとした表面のワッフル生地は吸収性に優れ、汗をかいてもベタつきにくいのが特徴です。夏でも爽やかな使い心地。★【水洗える、無異味】ポリエステル素材で出来上がり、常温水洗ならドライクリーニングも洗濯機でクリーニングも可能です。新製品は密封包装ですので、初めて使う時に、ほぼ無異味です。製品が届いてきたら、まず洗浄してから使用するのはお勧めです。★【広い使用範囲、四季通用】ダブルソファー、シングルソファー、寝椅子、出窓、ござ、カーペットなどの場合に適用する,実用性も美観性も備えている，気軽にお部屋の飾り付けを変える。この製品は各種類の革製ソファーと布製ソファーに適用します。肘付きソファーと肘なしソファーとも対応できます！