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Pacific cage \u0026 furniture ビンテージスツール　アイアン
商品番号 G43892996965
商品名

Pacific cage \u0026 furniture ビンテージスツール　アイアン
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 4,386 円
在庫状況 あり

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商品詳細

専門家ではございません。ご理解いただけますかたのみご購入願います。アメリカより持ち帰り、オブジェとして使用してました。ファー部分は劣化がある為張り替えをお勧めします。アイアン部はサビがありますが、味があって可愛いです。ご質問がある場合はご購入前に、必ず質問欄からご連絡下さい。他の商品と同梱ご希望の方はお値引きに応じます。※状態の感じ方には個人差があり、またしっかり見てるつもりですが小さな汚れ、傷など見落としてる可能性もあります。神経質な方、完璧を求める方はお控え下さい。※発送について発送による紛失、割れ、欠けなどの補償は一切致しかねますので予め御了承下さい。※商品お手元に届きましたら、必ず受け取り連絡願います。
http://narcologia.ru/goods/encourage343372.html
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