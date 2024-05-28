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d38x 可愛い妖精 外 ソーラー ライト 花の妖精 オブジェ 庭 307054
商品番号 Q42517530574
商品名

d38x 可愛い妖精 外 ソーラー ライト 花の妖精 オブジェ 庭 307054
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 1,645 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆オシャレなアイテムを超お安く買うことができます☆・新品未使用・即購入ok！コメントはしなくてもお求めの方はすぐに購入して大丈夫です。発送は購入してから2〜3日を予定しています。商品説明↓かわいい妖精のお庭用・ガーデニングのソーラーライト付きオブジェになります☆太陽電池でライトが光ります♪※羽と片腕は取り外しての発送となります。小さいボンドを付属しておりますので、ご自身で取り付けてご使用ください。【サイズ】約25x11x7cm耐候性と耐久性のある素材：樹脂製、手描き、耐紫外線コーティング、頑丈で耐久性があり、ひび割れ、退色、錆びることなく、雨、雪、灼熱の太陽に耐えることができます。したがって、それは今後数年間その美しい外観を維持します。鮮やかなデザイン：彫像は夜に暖かい光を放ち、外観は絶妙で絶妙であり、あなたの庭をより活気に満ちた魅力的に見せます。特別なデザイン：これは、太陽エネルギーを介して光エネルギーを電気エネルギーに変換できる屋外装飾ライトです！妖精の体には、電気エネルギーを蓄えることができる太陽吸収パネルがあります！あなたのパーソナライズされた庭を飾る：このかわいい樹脂の彫像はあなたの裏庭、芝生、池またはプールまたは屋内の窓枠、カウンタートップまたは入り口の部屋を照らすことができます。あなたの芝生や庭にたくさんの生命と美しさを加えてください。この樹脂製の庭の彫像を使用して、パーソナライズされた庭を飾ることができます。完璧な贈り物：この庭の装飾は、あなた、あなたの家族や友人への素晴らしい贈り物であり、一緒に美しい思い出を作る機会です。祈りの天使像は、母の日、誕生日、クリスマス、結婚式、新築祝いの家族や友人への素晴らしい贈り物です。この魅力的な屋外の彫像は、あなたの庭や芝生の装飾にも魅力を加えます。
http://narcologia.ru/goods/ordering210579.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming305292.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring586696.html
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