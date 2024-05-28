パブミラー　アンティーク　BEEFEATER GIN

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日本でも馴染みのあるビーフィータージンのパブミラーになります。バーなどでよく目にするパブミラーと同様デザインになっています。古い物になりますので、ヴィンテージ品として傷や汚れなど風合いをお楽しみ頂ける方のみお願いします。写真の追加希望などあればお応えします。サイズ（cm）：縦33.5横26その他ご不明点などございましたらお気軽にご質問下さい。