伊万里 染付小皿「宝珠を取り合う二匹の龍の図」

【古伊万里】 染付山水小皿 豆皿 7客セット 江戸後期 13416-器や 響来（UTSUWAYA HIBIKI）

江戸期 古伊万里 染付 蛸唐草 松竹梅 4寸皿 約12.5cm 伊万里焼の伝統美が詰まった小皿2枚セット(四寸、和皿、渦福、和食器)(R-061781)

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