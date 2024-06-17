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- 伊万里 染付小皿「宝珠を取り合う二匹の龍の図」
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商品詳細
大きさ:直径11.3㎝、高さ2.8㎝古い伊万里の小皿。高台に窯傷の欠けが有りますが、釉薬が掛かっています。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate844248.html
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