萩焼？　夏目型　火鉢　25ｃｍ　深火鉢　わら灰付　鉢カバー　ダストボックス

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新品】水鉢 火鉢 鉢カバー 蛸唐草紋 染付 深型 プランター 睡蓮鉢 ... 新品】水鉢 火鉢 鉢カバー 蛸唐草紋 染付 深型 プランター 睡蓮鉢 ...

陶器製の夏目型８号火鉢です。わら灰（1.1kg）付きです。萩焼かも知れませんが産地は不明です。火鉢全体の貫入模様が綺麗です。未使用の長期自宅保管品になります。火鉢本来の暖房としてのご使用はもちろんですが、植木鉢カバーやお洒落なダストボックス等の様々な生活スタイルに合わせてご使用できます。サイズ 口径 約17.5cm 胴径 約24.5cm 底径 約18.5cm 高さ 約25.0cm 重さ 約2.6kg火を入れてご使用になられる場合は一番底に乾燥した砂か土を適量入れ、その上に灰をのせてご使用ください。陶器に直接火が触れると割れることが有りますので、おこした炭はなるべく火鉢の中央に置くようにして下さい。一酸化炭素が出ますので1時間に2～3回（一回5分程度）窓を開けるか、換気扇を使うなどして必ず換気を行って下さい。元箱はありませんが、割れない用にプチプチ等で丁寧に梱包しますのでご了承ください。商品と写真で色合いが多少違う場合がございますが、ご了承ください。細かな点をお気になさる方、神経質な方はご遠慮ください。m(__)m古い物にご理解いただける方のご購入をお願いします。テイスト...和風