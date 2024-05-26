ストラトボディ未塗装・未研磨

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商品詳細
タイプ...ストラトキャスタータイプNCルーター上がりのボディの様です塗装には研磨が必要ですフェンダーUSAの規格のピックガードでサイズは合っているようです深めのコンターだと思いますピックガード・トレモロユニットは付属しませんセンター2ピース
http://narcologia.ru/goods/browse156991.html
http://narcologia.ru/goods/providence591794.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming604792.html
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