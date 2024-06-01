ステンドグラス 置物

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商品詳細
ハンドメイドステンドグラスのは置物です。光に当たるとてもお洒落で綺麗です。高さ約１８cmです。長らく自宅で飾っていました。ご理解いただける方よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/flight957428.html
http://narcologia.ru/goods/reflector618164.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi612947.html
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