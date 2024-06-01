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ステンドグラス 置物
商品番号 G81027031577
商品名

ステンドグラス 置物
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハンドメイドステンドグラスのは置物です。光に当たるとてもお洒落で綺麗です。高さ約１８cmです。長らく自宅で飾っていました。ご理解いただける方よろしくお願いします。
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