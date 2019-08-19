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アクアリウム・ドライガーデン・パルダリウム向け 特大サイズ風化流木（約70cm）
商品番号 H80532586884
商品名

アクアリウム・ドライガーデン・パルダリウム向け 特大サイズ風化流木（約70cm）
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

琵琶湖で採取した流木です。インテリアや、アクアリウムに使って頂けると思います。〜流木の処理方法〜①重曹水で7日以上アク抜き　②真水で約3日間重曹抜き③約2週間ほど天日干し④ブラッシング、必要に応じて　軽くヤスリがけ※アクアリウムで使用する際は再処理する事をお勧めします。※送料込みの値段になります。　#流木#流木アート#インテリア#DIY#ハンドメイド#アクアリウム#ガーデニング#植物#多肉植物#エアプランツ#水槽#水草#淡水魚#熱帯魚#爬虫類#カブト虫#クワガタ#飼育#アク抜き済み流木#シーグラス#テラリウム#自然#ビバリウム#盆栽#フラワーアレンジメント#マクラメ#マクラメハンガー#木#木工#パルダリウム#ペット
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