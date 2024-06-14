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アンダラクリスタル　シエラネバダ産
商品番号 B49245524170
商品名

アンダラクリスタル　シエラネバダ産
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 12,096 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キラキラの虹がいっぱいの何とも言えない美しいブルーのアンダラです。大きくて存在感があり、見ているだけで癒されます。
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