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商品詳細
スワロフスキーのトナカイ赤ちゃんです。飾らずに未使用だったかと思います。これからのクリスマスにいかがですか？赤ちゃんのトナカイをイメージしてつくられた置物。ちょこんとした姿が可愛らしく、見ているだけで心が和みます。クリスマス時期に飾ると雰囲気を盛り上げてくれることでしょう。
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http://narcologia.ru/goods/flight425528.html
http://narcologia.ru/goods/displease56031.html
スワロフスキー スワロ トナカイ リンディア クリスマス ソリ-
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