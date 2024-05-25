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スワロフスキー　スワロ　トナカイ　リンディア　クリスマス　ソリ
商品番号 R15264105837
商品名

スワロフスキー　スワロ　トナカイ　リンディア　クリスマス　ソリ
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スワロフスキーのトナカイ赤ちゃんです。飾らずに未使用だったかと思います。これからのクリスマスにいかがですか？赤ちゃんのトナカイをイメージしてつくられた置物。ちょこんとした姿が可愛らしく、見ているだけで心が和みます。クリスマス時期に飾ると雰囲気を盛り上げてくれることでしょう。
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