⭐アメリカンカントリー雑貨♥ドール用ベンチ(おざぶ♡ハートクッション♥♥付き)

みー☆様用♡♡・*:.。..。.:*ꕥ✿ꕥ*:.。..。.:*・♡♡★★価格※ドールベンチ 13800円※ネイビーミニミニクッション 1490円┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 計 15290円趣味で手作りした、カントリーなハートいっぱい♥♥♥♥♥♥ ドール用ベンチです背もたれにハートのくり抜き♡ とぷっくり○o。.ぷくぷく。o○ ハート♥ひじ掛け、前面足元にもハート♥♥が·····(*^^*)☘️ フリフリ横長おざぶ(取り外し可能)☘️ フリフリハートクッション 2個(♥️柄 ★柄) 付いています■サイズ ドールベンチ 横 48㎝ 奥行き20.3㎝ 高さ 24.5㎝ 座面高さ 8.5㎝ネイビーミニミニクッション 10㎝(取り外し可能リース飾り含まず)⚠️光の加減により多少色目が異なります ベンチは画像よりもう少し濃い色目です■ カントリー好きで趣味の範囲で作った 物です。木製部分から全て手作りの 為、細かな点はご了承くださいm(__)m♡♡・*:.。..。.:*ꕥ✿ꕥ*:.。..。.:*・♡♡カントリー雑貨アメリカンカントリー雑貨アントステラアンファンカントリー木工ドールベンチミニクッションコーハウスカントリー家具カントリーチェアカントリーベンチドールチェアハートカントリーチェック木工品



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