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⭐アメリカンカントリー雑貨♥ドール用ベンチ(おざぶ♡ハートクッション♥♥付き)
商品番号 N32936521380
商品名

⭐アメリカンカントリー雑貨♥ドール用ベンチ(おざぶ♡ハートクッション♥♥付き)
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 7,492 円
在庫状況 あり

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商品詳細

みー☆様用♡♡・*:.。..。.:*ꕥ✿ꕥ*:.。..。.:*・♡♡★★価格※ドールベンチ　　　　13800円※ネイビーミニミニクッション　　　　　　　　　　　1490円┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈　　　　　　　　　計　15290円趣味で手作りした、カントリーなハートいっぱい♥♥♥♥♥♥　ドール用ベンチです背もたれにハートのくり抜き♡　とぷっくり○o。.ぷくぷく。o○　ハート♥ひじ掛け、前面足元にもハート♥♥が·····(*^^*)☘️　フリフリ横長おざぶ(取り外し可能)☘️　フリフリハートクッション　　　　　2個(♥️柄　★柄)　付いています■サイズ　　ドールベンチ　　　　　　　横　　　　48㎝　　　　　奥行き20.3㎝　　　　　高さ　24.5㎝　　　　　座面高さ　8.5㎝ネイビーミニミニクッション　10㎝(取り外し可能リース飾り含まず)⚠️光の加減により多少色目が異なります　　ベンチは画像よりもう少し濃い色目です■　カントリー好きで趣味の範囲で作った　　物です。木製部分から全て手作りの　　為、細かな点はご了承くださいm(__)m♡♡・*:.。..。.:*ꕥ✿ꕥ*:.。..。.:*・♡♡カントリー雑貨アメリカンカントリー雑貨アントステラアンファンカントリー木工ドールベンチミニクッションコーハウスカントリー家具カントリーチェアカントリーベンチドールチェアハートカントリーチェック木工品
http://narcologia.ru/goods/septet970719.html
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