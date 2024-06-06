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ウェッジウッド ダンシングアワー　フィギリン　　　　　フローラルコレクション③
商品番号 I53024539034
商品名

ウェッジウッド ダンシングアワー　フィギリン　　　　　フローラルコレクション③
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 11,186 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ウェッジウッド　フィギュリン　フローラルコレクション　　　【ダンシングアワー】　　　　　　　3番目の踊り子　　　サイズ・高さ25㎝　幅12㎝　　　　　　　　台座直径9.5㎝　　　シリアルナンバー2363/7500　♡…ダンシングアワーの踊り子、　　　　薄いブルードレスのフィギリン…♡　手に下げた花籠には小さなお花がたくさん入っております。　　★お色は写真8枚目が近いと思います。………ダンシングアワー（踊りの時間）6人のダンス作品はジャスパーとともにウェッジウッドの歴史でもあるそうです。リヤドロとも相性の良い色合いです。　……　　ウェッジウッドコーナーで見かける　　人気のフィギュアです。★姿や形は同じ様に見えますが、　　お顔や姿は製作年や型により　　少しずつ違っています。　　このフィギリンは　　濃いパープルのお色が多く　　薄いブルー、少女のような面差し、　　あまり見かけない比較的新しいお品のようです。　　……　他の踊り子と一緒に撮しました。　　（写真10枚目）　ビンテージ品としてご了承の上ご覧ください。　……　即ご購入を優先させて頂きます。　　　ご了承下さいますようお願い致します。　　　母からの委託です。　　大変デリケートなお品ゆえ、　梱包にお時間をいただきたくお願い致します。ウェッジウッドダンシングアワーリヤドロダンシングアワーフィギュリン
http://narcologia.ru/goods/organization897362.html
http://narcologia.ru/goods/update869395.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln384802.html
ウェッジウッド ダンシングアワー　フィギリン　　　　　フローラルコレクション③
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