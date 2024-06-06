ウェッジウッド ダンシングアワー　フィギリン　　　　　フローラルコレクション③

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最新品在庫】ウェッジウッド フィギリン フローラルコレクション ③ ... 最新品在庫】ウェッジウッド フィギリン フローラルコレクション ③ ...

ご覧頂きありがとうございます。ウェッジウッド フィギュリン フローラルコレクション 【ダンシングアワー】 3番目の踊り子 サイズ・高さ25㎝ 幅12㎝ 台座直径9.5㎝ シリアルナンバー2363/7500 ♡…ダンシングアワーの踊り子、 薄いブルードレスのフィギリン…♡ 手に下げた花籠には小さなお花がたくさん入っております。 ★お色は写真8枚目が近いと思います。………ダンシングアワー（踊りの時間）6人のダンス作品はジャスパーとともにウェッジウッドの歴史でもあるそうです。リヤドロとも相性の良い色合いです。 …… ウェッジウッドコーナーで見かける 人気のフィギュアです。★姿や形は同じ様に見えますが、 お顔や姿は製作年や型により 少しずつ違っています。 このフィギリンは 濃いパープルのお色が多く 薄いブルー、少女のような面差し、 あまり見かけない比較的新しいお品のようです。 …… 他の踊り子と一緒に撮しました。 （写真10枚目） ビンテージ品としてご了承の上ご覧ください。 …… 即ご購入を優先させて頂きます。 ご了承下さいますようお願い致します。 母からの委託です。 大変デリケートなお品ゆえ、 梱包にお時間をいただきたくお願い致します。ウェッジウッドダンシングアワーリヤドロダンシングアワーフィギュリン