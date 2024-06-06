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【美品】バラ　花　籠　バスケット　イタリア製　陶器　置物　オブジェ　インテリア
商品番号 P49323306588
商品名

【美品】バラ　花　籠　バスケット　イタリア製　陶器　置物　オブジェ　インテリア
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 6,966 円
在庫状況 あり

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商品詳細

側面に2つのブルーとピンクのバラが付いた素敵なイタリア製の陶器バスケットです。状態は非常に良い未使用品です。オブジェとして、お部屋のインテリアにも素敵です。#gesundの飾台　商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。バラ　花　籠　バスケット　イタリア製　置物　オブジェ　FLAVIA　BITOSSI　ビトッシ　陶器　シンプル　ベーシック　モダン　工芸品　お洒落　イッタラ　石塚硝子　アデリア　ローズボール　アート　芸術　フラワーベース　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　フランス　ドイツ　北欧　暮らしの道具店　アクタス　ミッドセンチュリー　個性的　ムラノ　ベネチアン　MoMA　539711282
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