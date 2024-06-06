【美品】バラ　花　籠　バスケット　イタリア製　陶器　置物　オブジェ　インテリア

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側面に2つのブルーとピンクのバラが付いた素敵なイタリア製の陶器バスケットです。状態は非常に良い未使用品です。オブジェとして、お部屋のインテリアにも素敵です。#gesundの飾台 商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。バラ 花 籠 バスケット イタリア製 置物 オブジェ FLAVIA BITOSSI ビトッシ 陶器 シンプル ベーシック モダン 工芸品 お洒落 イッタラ 石塚硝子 アデリア ローズボール アート 芸術 フラワーベース 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし フランス ドイツ 北欧 暮らしの道具店 アクタス ミッドセンチュリー 個性的 ムラノ ベネチアン MoMA 539711282