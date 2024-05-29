数あるオークションの中から、ご覧頂有り難うございます。迅速・丁寧な対応を心がけております。どうぞ宜しくお願い致します。(^-^*)※ 送料は沖縄・離島・北海道は送料着払いでお願いします■■商品説明■■DEMAINドマンイタリア製高さ 66㎝・幅 20㎝◆状態展示品です。元箱はありません。新品とはいえ一度人の手に渡ったものです。細かいことが気になる方はご遠慮ください



◇DEMAIN ドマン イタリア製 陶器 特大うさぎ◇高さ66㎝◇オーナメント ...



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