✨お金呼び•厄病消除 招き猫☆白猫右手•黒猫左手5号ペア 在庫限り

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限定お値下げ✨(送料込み通常定価10900円→)在庫限り。お早めに！招き猫発祥地「常滑製」何とも可愛い古風な顔立ち★白猫右手上げ5号★★黒猫左手上げ5号★ペア販売招き猫は、色と上げている手でその意味合いが違います。(画像に簡単に載せています)◎白猫「右手」:お金呼び金運上昇、開運祈願◎黒猫「左手」:厄病消除厄年の方は勿論、良くない事から身を護る御守り。ストーカー避けにも！運転される方は事故防止にどうぞ。飾りやすい5号サイズ・足〜耳迄の高さ約16㎝•幅約11㎝ •厚み約9㎝職人さんにより手塗り(多少の筆ムラある場合があります)顔も一匹一匹手書きで、それぞれ表情が違います。・発送の際は、画像の猫ちゃん達を発送させていただきます・参考価格1匹5060円(4600+税)+送料別途2匹10120円(9200+税)+送料別途《注》・送料800円〜もこちらで負担します。・縁起物です。お値下げはご遠慮下さい。贈り物にもおすすめ。2匹ペア割引してます。#招き猫#縁起物#厄除け#開運#猫置物#白猫#まねきねこ#猫グッズ#まねき猫#陶器#魔よけ#招福#千客万来#和物#良縁#黒猫#金呼び#人呼び#勝負運#和柄#貯金箱種類...招き猫素材...陶器・磁器テイスト...アンティーク・クラシック,和モダン