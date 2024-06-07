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天然水晶玉　虹入り
商品番号 A44051715122
商品名

天然水晶玉　虹入り
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

台座はなしです。【サイズ】直径約65mm透明感も有り綺麗な水晶球の大きな丸玉です。8年ほど前、熊野で100万円ほどで購入したと聞いています。自宅保管であることをご理解の上でご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/reproduce744855.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate434277.html
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