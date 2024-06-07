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商品詳細
台座はなしです。【サイズ】直径約65mm透明感も有り綺麗な水晶球の大きな丸玉です。8年ほど前、熊野で100万円ほどで購入したと聞いています。自宅保管であることをご理解の上でご購入をお願いいたします。
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天然水晶玉（虹入り） 右水晶｜Crysterra
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