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磁器人形　瀬戸ノベルティー　男女
商品番号 I21800655014
商品名

磁器人形　瀬戸ノベルティー　男女
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

戦後占領時　MADEINOCCUPIEDJAPAN1947(昭和22年)~1952(昭和27年)製造品高さ　約18.5cm幅　　約11cm男子右下の台部に二ヵ所製作時からの引っ付きがあります。最後写真参照。昭和レトロ
http://narcologia.ru/goods/reinforcement654699.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation70524.html
http://narcologia.ru/goods/navigate606230.html

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