磁器人形　瀬戸ノベルティー　男女

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商品詳細
戦後占領時 MADEINOCCUPIEDJAPAN1947(昭和22年)~1952(昭和27年)製造品高さ 約18.5cm幅 約11cm男子右下の台部に二ヵ所製作時からの引っ付きがあります。最後写真参照。昭和レトロ
http://narcologia.ru/goods/reinforcement654699.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation70524.html
http://narcologia.ru/goods/navigate606230.html
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