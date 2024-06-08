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最終超お値下げしました！カティサーク船模型オブジェ
商品番号 K94412283525
商品名

最終超お値下げしました！カティサーク船模型オブジェ
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

経年劣化はございますが、ケースに入ったままですので、中身は綺麗です。日本製、精巧な完全手作り品です。ガラスケースは無料でお付けします。塗装はげはご了承お願いいたします。たのメル便にて大切に発送いたします。
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