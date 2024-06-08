骨董品　昭和レトロ　絵皿　山水画　中皿　３枚セット

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昭和レトロな中絵皿 ３枚セットですご家庭での盛り併せ等に如何ですか？サイズ直径 ２７cm高さ ５.５cm重さ １kg写真３枚目以降は絵柄のアップです。#有田焼#伊万里焼#昭和初期 レトロ#飾皿#盛皿 #大皿#山水画#古美術#絵皿#飾り皿長期自宅保管しておりましたので写真にて状態をご確認頂きました上でご購入をお願い致します。発送迄の日数につきましてはプロフィールにて記載致してますのでご確認願います。お皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上)素材...陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド...その他焼き物皿/プレート形状...その他