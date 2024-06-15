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商品詳細
光のあたりかたによって、キレイなブルーの色がでます。渋谷のストーンのお店で購入。値段は6000円ぐらいでした。
http://narcologia.ru/goods/interconnect419070.html
http://narcologia.ru/goods/troupe563211.html
http://narcologia.ru/goods/unusable194374.html
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