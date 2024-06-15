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ストーン
商品番号 M93697051387
商品名

ストーン
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

光のあたりかたによって、キレイなブルーの色がでます。渋谷のストーンのお店で購入。値段は6000円ぐらいでした。
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