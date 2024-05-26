★レア★ supreme スクエアロゴキャップ　黒

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商品詳細
2020年製大人気のシュプリームのキャップになります。浅め、フラット、オールブラックで、シンプルにかっこいいです♪類似商品が増えてしまった際で、こちらは出品します。是非ご検討宜しくお願いします。SUPREMEシュプリームカラー：黒Size：フリー●商品説明SUPREME(シュプリーム)1994年にジェームズジェビア氏がスケートボードの専門ウェアブランドが無い事を嘆き創立したブランド“SUPREME”。藤原ヒロシ氏が日本に紹介し、人気、知名度共に高くなり、NYやイタリアなど幅広く展開しています。カラー···黒
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