メントス　リンガーtシャツ プリント

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ヒューストン」らしいミリタリーモチーフのプリントが映える『リンガー ...



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◾️ブランド◾️サイズ 表記：L 着丈70 身幅54 肩幅54 袖丈19※素人採寸になりますので多少のズレがございます。ご了承ください。◾️カラー◾️デザイン ◾️状態 使用感や細かい傷、汚れなど伝えきれない場合がございますのでUSED品・古着にご理解がない方の購入はお控えください。また、畳んで発送させていただくため畳んだ際シワができてしまう可能性がございます。。ご了承くださいませ。⭐︎値段交渉 即購入OK⭐︎