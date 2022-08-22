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メントス　リンガーtシャツ プリント
商品番号 J13523264777
商品名

メントス　リンガーtシャツ プリント
ブランド名 ギルダン
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️ブランド◾️サイズ　表記：L　着丈70　身幅54　肩幅54　袖丈19※素人採寸になりますので多少のズレがございます。ご了承ください。◾️カラー◾️デザイン　◾️状態　使用感や細かい傷、汚れなど伝えきれない場合がございますのでUSED品・古着にご理解がない方の購入はお控えください。また、畳んで発送させていただくため畳んだ際シワができてしまう可能性がございます。。ご了承くださいませ。⭐︎値段交渉　即購入OK⭐︎
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