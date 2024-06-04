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ボォテガヴェネタ　長財布
商品番号 R68829630562
商品名

ボォテガヴェネタ　長財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 12,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布自宅保管していました。中古品にご理解のある方でお願いします。サイズW19cm×H11cm×D3cm仕様　　札入れ×2／ファスナー付き小銭入れ×1／カード入れ×8／ポケット×2
http://narcologia.ru/goods/ordering975179.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis728344.html
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