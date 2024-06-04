ボォテガヴェネタ　長財布

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···長財布自宅保管していました。中古品にご理解のある方でお願いします。サイズW19cm×H11cm×D3cm仕様 札入れ×2／ファスナー付き小銭入れ×1／カード入れ×8／ポケット×2
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