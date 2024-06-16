ゴローズ財布 二つ折り キムタク タカヒロ 有名人多数使用 レア財布 ...

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ゴローズの二つ折り財布になります。初期傷含め細かな傷はありますが、かなり状態は良いです。使用期間は1ヶ月弱です。状態は画像で確認して下さい。原宿ゴローズ購入です。通常入店した際にも購入制限が有り、現在の並び状況では買う事が困難な商品です。労力を考えればお得かと思います。※少しでも心配な方はゴローズに並んで購入する事をお勧めします。カラー···ブラック素材···本革財布形···長財布柄・デザイン···無地