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Levis ビンテージ 革ベルト
商品番号 W52214719168
商品名

Levis ビンテージ 革ベルト
ブランド名 リーバイス
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラックご閲覧ありがとうございます。数年前まで使用してましたが、新しくオーダーメイドのベルトを作って頂いたので出品する事にしました。古いです。購入時(約25年)ぐらい前になります。1998年前後だったと思います。オーダーメイドの店主様にお聞きしたら、リメイク出来ますよ。って言われましたが新しくベルトを作って頂いたので。興味ある方のみ購入お願いします。サイズ約103cm幅約32mmずっと手入れをしながら使ってましたが革の経年変化もありひび割れもあります。当時の購入価格は約12800円ぐらいだったと記憶にあります。気になる方はコメント下さい。お値引致します。
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