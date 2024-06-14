ウィンドアンドシー ニューエラ ニューヨークメッツ

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商品詳細
公式オンラインストアにて購入しました状態はいいですサイズは73/858.7cmです※個人保管品の細部の細部まで状態を気にされる方や神経質な方はご購入をお控え下さい。自宅保管品という事をご理解の上、ご購入お願い致します。
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